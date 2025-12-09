Paralimpik Yüzme Yarışı'nda il birincisi oldular

Dr. Fevzi Mürüvet Uğuroğlu Ortaokulu öğrencileri Ali yağız Güdücü ve Hamza Yavuz Güdücü Okul Sporları Paralimpik Yüzme Yarışı'nda il birincisi oldu.

Dr. Fevzi Mürüvet Uğuroğlu Ortaokulu öğrencileri Ali Yağız Güdücü ve Hamza Yavuz Güdücü, Okul Sporları Paralimpik Yüzme Yarışında il birinciliği elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Öğrencilerin elde ettiği başarı, okulda ve ilçede sevinçle karşılandı.

Okul Müdürü Abdülkadir Ceylan ve Görme Engelliler İl Temsilcisi Özlem Güdücü, öğrencilerin azim ve disiplinle elde ettiği bu önemli başarıyı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan ile paylaştı. İl Milli Eğitim Müdürü Yiğit ziyarette yaptığı açıklamada "Başarılarıyla bizleri gururlandıran öğrencilerimizi tebrik ediyor, kendilerine başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - AYDIN