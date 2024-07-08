Üye Girişi
Haberler

Dr. Ekrem Karakaya'nın ismi Karabük'teki kliniğe verildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Dr. Ekrem Karakaya'nın ismi, Karabük'teki kliniğe verildi. Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Karakaya'nın ismini taşıyacak.

Konya'da 2 yıl önce görev sırasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Dr. Ekrem Karakaya'nın (47) ismi, bir dönem görev yaptığı Karabük'teki kliniğe verildi.

Konya Şehir Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nde görev yaptığı sırada Hacı Mehmet Akçay tarafından vurularak hayatını kaybeden Dr. Ekrem Karakaya, vefatının ikinci yıldönümünde unutulmadı. 7 yıl Karabük'te görev yapan Karakaya'nın ismi Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniğine verildi.

Konuyla ilgili hastaneden yapılan açıklamada, "Özlemini anlatmaya ne dilimiz yetti ne de mürekkebimiz. Elinin değmediği yürek kalmayan değerli hocamız Uzman Dr. Ekrem Karakaya'ya minnetle" ifadelerine yer verildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ekrem Karakaya Karabük Konya Yerel Sağlık Yaşam Güncel Haberler

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın

 TÜİK Başkanı Çetinkaya'dan enflasyon hesaplamalarına ilişkin eleştirilere yanıt

TÜİK Başkanı Çetinkaya'dan enflasyon hesaplamalarına ilişkin eleştirilere yanıt

 CHP lideri Özel'den eylem çağrısı: Zam istiyorsanız ışıkları açıp kapatın

CHP lideri Özel'den eylem çağrısı: Zam istiyorsanız ışıkları açıp kapatın

Bakmadan Geçme

Lamine Yamal hangi takımda oynuyor, kaç yaşında, 16 yaşında mı? Malatya'da deprem mi oldu SON DAKİKA 10 Temmuz Çarşamba? FİFA merkezi nerede, hangi ülkede? 10 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Elazığ Valisi kim oldu? Yeni Çanakkale Valisi Ömer Toraman kimdir, nereli, kaç yaşında? Çanakkale Valisi kim oldu? Yeni Kocaeli Valisi İlhami Aktaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Kocaeli Valisi kim oldu? 10 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! Yeni Malatya Valisi Seddar Yavuz kimdir, nereli, kaç yaşında? Malatya Valisi kim oldu? Yeni Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Diyarbakır Valisi kim oldu? 10 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 10 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 10 Temmuz 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 10 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 10 Temmuz 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle!
CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title