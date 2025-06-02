Dr. Börta'dan Kurban Bayramı'nda Et Tüketimi Uyarıları

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye ve Acil Tıp Uzmanı Dr. Tayfun Börta, Kurban Bayramı'nda artan et tüketimiyle konusunda uyarılarda bulundu.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye ve Acil Tıp Uzmanı Dr. Tayfun Börta, Kurban Bayramı süresince bilinçli et tüketiminin önemine dikkat çekti. Etin doğru şekilde saklanmaması ve pişirilmemesi halinde sindirim sorunlarından zehirlenmelere kadar pek çok sağlık probleminin yaşanabileceğini vurgulayan Dr. Börta, vatandaşlara çeşitli uyarılarda bulundu.

Yeni kesilmiş etin hemen tüketilmemesi gerektiğini belirten Dr. Börta, "Kas lifleri henüz gevşemediği için bu tür etler sindirimi zorlaştırır. Etin en az 10-12 saat buzdolabında dinlendirilmesi, ideal olarak ise 24 saat sonra tüketilmesi gerekir" dedi.

Etin yüksek ateşte pişirilmesinin hem besin değerini düşürdüğünü hem de kanserojen madde oluşumuna neden olabileceğini kaydeden Dr. Börta, etin kısık ateşte, iyi pişmiş fakat yanmadan hazırlanması gerektiğini söyledi. Ayrıca, etin sebze, yoğurt ve salata gibi gıdalarla birlikte dengeli şekilde tüketilmesini önerdi.

Kurban etinin doğru saklanmasının da en az pişirme kadar önemli olduğunu ifade eden Dr. Börta, "Et oda sıcaklığında bekletilmemeli, önce serin ortamda dinlendirilmeli, ardından buzdolabı ya da derin dondurucuda saklanmalıdır" şeklinde konuştu.

Çiğ etin yıkanmasının bakterilerin mutfak yüzeylerine yayılmasına neden olabileceğini vurgulayan Dr. Börta, "Eğer yıkanacaksa et hemen pişirilmeli" diyerek hijyen konusunda da dikkatli olunması gerektiğini ifade etti. - ADIYAMAN