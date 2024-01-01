DPÜ Eğitim Fakültesi'nde Matematik Tarihine Yolculuk Etkinliği

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Eğitim Fakültesinde, Matematik, Bilim ve Eğitim Topluluğu tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik "Matematik Tarihine Yolculuk-3" başlıklı etkinlik düzenlendi.

Eğitim Fakültesinde Matematik, Bilim ve Eğitim Topluluğu tarafından bu yıl 3. kez düzenlenen ve Topluluk Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Seçil Yemen Karpuzcu'nun yürüttüğü Matematik Tarihi dersi kapsamında geliştirilen ve 11 farklı öğrenme istasyonunu içeren etkinlik, Kütahya il merkezindeki farklı ortaokullardan gelen 100'ün üstünde öğrenciye İlköğretim Matematik Öğretmenliği 1. sınıf öğrencileri eşliğinde uygulandı. Bölümün 2., 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile akademisyenler de etkinlikte 1. sınıf öğrencilerine yardım ederek etkinliğin konuk öğrencilerin ilgisini daha çok nasıl çekebileceği konusunda anlatımlarda bulundular.

Katılımcı okulların öğretmenleri etkinliklerden memnun kaldıklarını, öğrencilerinin merakla ve eğlenerek çalıştıklarını ifade ederek öğrencilere ve öğretim üyelere teşekkür ettiler.

Etkinliğe katılan ortaokul öğrencileri ile yapılan sohbette ise öğrenciler matematiğe karşı meraklarının ve ilgilerinin arttığını ifade ettiler.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal, Dekan yardımcıları Doç. Dr. Murat Bartan ve Dr. Öğr. Üyesi Handan Kılıç Şahin ve Kütahya İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Topuz etkinliği ziyaret ederek tüm etkinlik uygulamalarına katıldılar. Şube Müdürü Mustafa Topuz, Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal'a Dr. Öğr. Üyesi Seçil Yemen Karpuzcu'ya ve öğrencilere tebriklerini iletti ve etkinliğin daha çok okulu kapsayacak biçimde genişletilmesi konusunda akademisyenlerle görüş alışverişinde bulundu. - KÜTAHYA