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DP World Yarımca Limanı'ndan Ezber Bozan Kadın Ödülü

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Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki DP World Yarımca Limanı'nda çalışan Nalan Topaloğlu, Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi tarafından verilen 'Ezber Bozan Kadın Ödülü'ne layık görüldü. Limanda kadın çalışan oranının yüzde 24 olduğu ve ITV operatörü olarak görev yapan personellerin yüzde 35'inin kadın olduğu belirtildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki DP World Yarımca Limanı'nda 2015 yılında temizlik görevlisi olarak işe başlayan ve DP World'ün sağladığı eğitimleri tamamlayıp, sınavları kazandıktan sonra terminal içi aktarma tırı operatörü görevine geçen Nalan Topaloğlu'nun başarı öyküsü, Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi tarafından "Ezber Bozan Kadın Ödülü"ne layık görüldü.

Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi (KOÇ-KAM) tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla geleneksel olarak düzenlenen "Türkiye'nin Lider Kadınları Ödülleri" sahiplerini buldu. 12 kategoride 16 kadın ve kurum ödüllendirildi. DP World Yarımca Limanı'nda 2015 yılında temizlik görevlisi olarak işe başlayan ve DP World'ün sağladığı eğitimleri tamamlayıp, sınavları kazandıktan sonra ITV (terminal içi aktarma tırı) operatörü görevine geçen Nalan Topaloğlu'nun sıra dışı başarı öyküsü ise "Ezber Bozan Kadın Ödülü"ne layık görüldü.

DP World Yarımca Limanı, kadın çalışan oranının yüzde 24 olmasıyla öne çıkıyor. ITV operatörü olarak görev yapan personellerin ise yüzde 35'e yakını kadın personellerden oluşuyor. Bu oran, deniz ve lojistik sektöründe oldukça önemli bir başarı olarak kabul ediliyor. Liman yönetimi, kadınların sektörde daha fazla temsil edilmesi ve liderlik rollerinde yer almaları için çeşitli teşvikler ve destekler sağlıyor. Bu çabaların bir sonucu olarak kadın çalışanların sayısının artmasıyla birlikte, DP World Yarımca Limanı'nın iş gücü daha çeşitli ve kapsayıcı hale geliyor. Deniz ve lojistik sektöründe kadınların daha fazla yer alması, sektörün potansiyelini artırırken, toplumsal cinsiyet eşitliği ve iş gücü çeşitliliği açısından da olumlu bir adım olarak değerlendiriliyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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