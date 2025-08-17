Down Sendromlu Şeyma'nın Gelin Olma Hayali Gerçekleşti

Down Sendromlu Şeyma'nın Gelin Olma Hayali Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da down sendromlu 18 yaşındaki Şeyma İnançlı'nın gelin olma hayali, ailesi ve eğitim kurumunun desteğiyle gerçekleştirildi. Duyarlı esnafın katkılarıyla düzenlenen düğün, Şeyma'ya unutulmaz anlar yaşattı.

Batman'da, down sendromlu 18 yaşındaki Şeyma İnançlı'nın gelin olma hayali, yakınları ve eğitim gördüğü kurum tarafından gerçekleştirildi.

Batman'da 18 yaşındaki down sendromlu Şeyma, her genç kızın hayali olan "gelin olma" arzusunu eğitim gördüğü kurumla paylaştı. Bu samimi isteğe kayıtsız kalmayan ailesi ve kurum yöneticileri, kentin duyarlı esnafının da desteğiyle ona unutulmaz bir gün hazırladı.

Gelinliği, makyajı ve davet salonuyla birlikte kurgulanan düğün, Şeyma ve ailesine ömür boyu hatırlanacak mutluluk dolu anlar yaşattı. O gece, gözyaşları ile kahkahalar aynı anda buluştu; salonda bulunan herkes bu özel mutluluğa ortak oldu. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Taksi şoförü direksiyon başında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Taksi şoförü direksiyon başında katledildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak

Pazartesi hayat duracak! Görüşmeler tıkandı, eyleme gidiyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.