Down Sendromlu Gülsüm'ün Gelinlik Hayali Gerçek Oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki down sendromlu Gülsüm Çayır, annesi tarafından düzenlenen organizasyonla gelinlik hayalini gerçekleştirdi. Kına gecesiyle başlayan etkinlikte Gülsüm, kardeşi ile düğün alanına gelirken ilk dansını da yaptı. Annesi Hatice Erdem, kızının hayallerini gerçekleştirmekten büyük mutluluk duydu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki down sendromlu Gülsüm Çayır'ın gelinlik hayali gerçek oldu.

Annesi Hatice Erdem kızının hayallerini gerçekleştirmek için düzenlediği organizasyona Manavgat'tan birçok kişiyi davet etti. Gerçeğe uygun olarak gerçekleşen etkinlik, kına gecesiyle başlardı.

Çok sayıda davetlinin katıldığı etkinlikte Gülsüm kardeşi Çağrı'nın kolunda beyaz gelinliği ile düğün alanına gelirken ilk dansını da kardeşiyle gerçekleştirdi.

Kızının en büyük hayalinin gelinlik giymek olduğunu belirten Hatice Erdem, onu böyle görmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. - ANTALYA

