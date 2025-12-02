Down Sendromlu Çocuğa Oyun Alanında Ayrımcılığa Cezalı Yanıt

Ankara'da down sendromlu bir çocuğun oyun alanına alınmaması üzerine işletmeye 204 bin 285 lira idari para cezası verilmesi üzerine Türkiye Down Sendromu Derneği kararı memnuniyetle karşıladı.

Türkiye Down Sendromu Derneği, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, bir alışveriş merkezindeki oyun alanının down sendromlu bir çocuğu içeri almaması üzerine Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından işletmeye 204 bin 285 lira idari para cezası uygulanmasına ilişkin karar ile ilgili yazılı açıklama paylaştı.

"204 bin 285 lira idari para cezası uygulanmasına ilişkin kararı memnuniyetle karşılıyoruz"

Derken, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, bir alışveriş merkezindeki oyun alanının Down sendromlu bir çocuğu içeri almaması üzerine Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından işletmeye 204 bin 285 lira idari para cezası uygulanmasına ilişkin kararı memnuniyetle karşılıyoruz. 10 Nisan'da yaşanan olayda, 7 yaşındaki Down sendromlu M.A.Y.'nin yalnızca farklılığı nedeniyle oyun alanına kabul edilmemesi kamuoyunda büyük tepki çekmiş; bunun üzerine Türkiye Down Sendromu Derneği olarak ertesi gün ailelerimiz, gençlerimiz ve gönüllülerimizle birlikte ilgili AVM önünde toplanarak yoğun basın katılımı eşliğinde güçlü bir basın açıklaması gerçekleştirdik. Yaşanan bu açık ayrımcılığı en sert biçimde kınadık, sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyurduk. TİHEK'in detaylı soruşturma sonucunda aldığı karar, engelli çocukların oyun ve sosyalleşme hakkının hiçbir şartta ihlal edilemeyeceğini bir kez daha göstermiştir. Kararda, yalnızca önyargılar ve aşırı korumacı refleks nedeniyle bir çocuğun akranlarından uzak tutulmasının hem Anayasa'ya hem de uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu vurgulanmıştır. Oyun hakkı; eğitim, sağlık ve yaşama hakkı kadar temel bir insan hakkıdır. Hiçbir çocuk, hiçbir şartta bu haktan mahrum bırakılamaz."

"Her çocuğun akranlarıyla birlikte oyun oynama hakkı vardır"

TİHEK'in kararını değerlendiren Türkiye Down Sendromu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gün Bilgin, "Yaşanan uygulama, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nin 30'uncu maddesine ve ayrımcılık yasağına açıkça aykırıdır. Her çocuğun akranlarıyla birlikte oyun oynama hakkı vardır. TİHEK'in aldığı kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Bu kararın benzer ihlallerin önüne geçmede güçlü bir caydırıcı olmasını diliyoruz. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu tür hak ihlallerinin karşısında durmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Down Sendromu Derneği, olayın ardından aileyle iletişime geçip hukuki süreci takip ettiklerini, yaptıkları açıklamalar ve kampanyalarla kamuoyunda farkındalık oluşturduklarını belirtti. TİHEK'in kararının ayrımcılıkla mücadelede önemli bir adım olduğunu vurgulayan dernek, down sendromlu bireylerin eşit ve bağımsız yaşamı için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. - ANKARA