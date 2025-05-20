Doski Vadisi'nin Doğal Güzellikleri Görenleri Büyülüyor

Doski Vadisi'nin Doğal Güzellikleri Görenleri Büyülüyor
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Doski Vadisi, muhteşem doğası ve 10 metreyi bulan şelalesiyle fotoğraf tutkunlarına ve doğa severlere eşsiz bir manzara sunuyor. Yaz ortasında piknikcilerin gözde mekanı olan vadide, kışın oluşan buz sarkıtları da ziyaretçilere keyif veriyor.

Doski Vadisi muhteşem doğasıyla hayran bırakıyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Doski Vadisi doğasıyla görenleri hayran bırakıyor.

Yüksekova'da Doski Vadisi'nin Gürkavak köyü Tokağaç mezrasında bulunan şelale ve etrafını saran yeşillikler görenleri hayran bırakıyor. 10 metreyi bulan şelale doğa ve fotoğraf tutkunlarına görsel şölen sunuyor. Bölgede yaz mevsiminde piknik yapan vatandaşların en çok uğradığı gözde mekanlardan biri olan şelale, kışın da oluşan buz sarkıtlarıyla ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatıyor.

Şelalenin güzelliği karşısında mest olduğunu belirten Bahattin Örtaş isimli vatandaş, "Doski Vadisi başlı başına harikalar diyarı diyebiliriz. Gezerken buraya uğradık muhteşem bir yer. Herkesin burayı görmesini tavsiye ederim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Yerel
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