Antalya'da Hakim, Savcı ve Adliye Personeline 135 Lojman Tahsisi

Antalya'da görev yapan hakim, cumhuriyet savcısı ve adliye personelinin kullanımına tahsis edilmek üzere, Döşemealtı ilçesinde lojman alımı 135 adete çıkarıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın talimat ve destekleriyle, Antalya'da görev yapan hakim, cumhuriyet savcısı ve adliye personelinin kullanımına tahsis edilmek üzere, Döşemealtı ilçesinde mevcut rengi Antalya Green Park ve rengi Antalya Green Life projelerinden toplamda 95 adet lojman alımı, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ile yüklenici firma arasında 12 Ocak tarihinde imzalanan satış protokolü ile kamuoyuna duyurulmuştu.

Yukarıda bahsedilen 95 adet lojman alımına ek olarak yine aynı bahsedilen projelerden 40 adet (20 adet 2+1, 20 adet 3+1) daha lojman alımı için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ile yüklenici firma arasında yeni bir satış protokolü imzalandı. Bu yeni imzalanan satış protokolü ile lojman alımı toplamda 135 adete çıkarıldı. Protokole konu lojmanlar 30 Haziran 2024 tarihinde anahtar teslim hazır edilecek. Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz toplantı salonunda Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci ve yüklenici firma yetkilisi arasında gerçekleştirilen imza programında Antalya Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Yaşar da hazır bulundu.

İmza programı sonrasında, Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, protokolün Antalya'da görev yapan ve yapacak olan meslektaşlarına hayırlı olmasını dileyerek, daha önceki imzalanan protokolden sonra bugün tekrar yeni bir protokol imzalayarak lojman sayısını artırmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. - ANTALYA