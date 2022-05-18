'döşemealtı Kariyer Günleri' İş Sahibi Yapıyor - Haberler

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'in talimatıyla ilçedeki işsizlik oranını azaltmak için kurulan Nar Masa İş-Kur ofisi istihdama katkı sunmaya devam ediyor.

Döşemealtı Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren CW Enerji firması personel alımı için Döşemealtı Belediyesi ile ortaklaşa kariyer günü düzenledi.

Nar Masa İş-Kur Ofisi, farklı alanlar için 425 personel alımı yapacağını duyuran firmanın yetkilileri ile iş arayanları, Döşemealtı Belediyesi'nde buluşturdu. 20-45 yaş aralığında yaklaşık 200 kişi, görüşmelere katılmak için başvurdu. Firmanın insan kaynakları ve personel sorumlularının bizzat katıldığı Kariyer Günü'nde başvuru sahipleriyle hem toplu hem de birebir mülakat yapıldı. Yapılacak değerlendirmenin ardından bu hafta içerisinde başvuruları olumlu bulunan kişilerin iş başı yapacağı açıklandı.

2017 yılı Nisan Ayı'nda Nar Masa'yı kurarak İş-Kur ofisi kurulduğu günden bu yana bin 679 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti. Bu yıl ise İş-Kur müracatları sonucunda tam 197 kişi, Döşemealtı Belediyesi refaransıyla iş başı yaptı.