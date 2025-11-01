Haberler

Dörtyol'da Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İnşaatı İncelendi

Dörtyol'da Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İnşaatı İncelendi
Güncelleme:
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Dörtyol ilçesinde inşa edilen Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin inşaatında incelemelerde bulunarak, merkez açıldığında bölge halkına sağlık hizmeti sunacağını belirtti.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Dörtyol ilçesine inşa edilen Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.

Depremin izlerini silindiği Hatay'da sağlık alt yapısı güçlenmeye devam ediyor. Vali Mustafa Masatlı, Dörtyol ilçesi Numuneevler Mahallesi'nde yapımı devam eden Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Vali Masatlı; Dörtyol'ın sağlık altyapısına önemli katkı sağlayacak olan merkezde yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirerek, yetkililerden detaylı bilgi aldı.

Vali Masatlı, merkezin tamamlandığında modern donanımı ve hasta odaklı tasarımıyla dikkat çeken Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi sayesinde bölge halkının ağız ve diş sağlığı hizmetlerine çok daha hızlı ve konforlu bir şekilde ulaşabileceğini belirtti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
