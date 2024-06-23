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Dönüş yoluna geçen tatilcilere yönelik denetim

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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma ekipleri tarafından Kurban Bayramı tatilinin sona ermesi ile dönüş yoluna geçen tatilcilere yönelik denetim yapıldı. Sürücülerin kural ihlali, cep telefonu kullanımı ve emniyet kemeri takma durumları kontrol edildi.

Dönüş yoluna geçen tatilcilere yönelik denetim

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma ekipleri tarafından Kurban Bayramı tatilinin sona ermesi ile dönüş yoluna geçen tatilcilere yönelik denetim yapıldı.

Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi. Dron destekli yapılan denetimde sürücülerin kural ihlali, direksiyonda cep telefonu ile konuşup konuşmadıkları ve emniyet kemeri takıp takmadıkları kontrolde edildi. Durdurulan araç sürücülerinin kimlik ve evrak kontrolleri de yapıldı.

Denetimlerin gün boyu devam edeceği belirtilirken, ekipler trafik yoğunluğunun yaşanmaması içinde gerekli güvenlik önlemlerini aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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