Domaniç'te Şehit Jandarma Er Halil İbrahim Solmaz dualarla anıldı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde Şehit Jandarma Er Halil İbrahim Solmaz şehadetinin sene-i devriyesinde kabri başında dualarla anıldı.

Kaymakam Muhammed Furkan Okumuş ve beraberinde İlçe Jandarma komutanı Oğuz Arduç, İlçe Müftüsü Şaban Durmuş ile ailesi tarafından, 1994 yılında şehit olan Jandarma Er Halil İbrahim Solmaz kabri ziyaret edildi ve tüm şehitler için dualar edildi - KÜTAHYA