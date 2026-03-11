Haberler

Domaniç'te Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi

Güncelleme:
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri çerçevesinde Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri çerçevesinde Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.

İlçedeki ortaokullar arasında gerçekleştirilen yarışma, kız ve erkek kategorilerinde öğrencilerin katılımıyla yapıldı. Program, Şehit Muhammed Fatih Safitürk İmam Hatip Ortaokulunun katkılarıyla anlamlı ve manevi bir atmosfer içerisinde icra edildi. Yarışmada ilçedeki ortaokulları temsilen katılan öğrenciler Kur'an-ı Kerim tilavetlerini okuyarak dinleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen programda, Şehit Muhammed Fatih Safitürk İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından ilahiler seslendirildi.

Programın sonunda, il genelinde düzenlenen Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması'nda derece elde eden öğrencinin okuduğu Ezan-ı Şerif ile program sona erdi.

Yarışmaya katılan öğrencilere hediyeleri kurum amirleri tarafından takdim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
