Araban'da Dolu Yağışı Fıstık Bahçelerine Zarar Verdi

Gaziantep'in Araban ilçesinde, akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı ilçeye bağlı kırsal Beydilli Mahallesi'ndeki fıstık ağaçlarına zarar verdi.

Araban ilçesi genelinde zaman zaman etkili olan sağanak yağışların aniden dolu yağışına dönüşmesi üreticilerin ürün kaybı endişesi yaşamasına neden oldu. İlçeye bağlı kırsal Beydilli Mahallesi'nde akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı Beydilli Kuruca Mevkiindeki Antep fıstığı bahçelerindeki çiçeklenme ve tozlanma dönemindeki fıstık ağaçlarına zarar verdi.

Dolu yağışından zarar gören üreticiler, yetkililerin zarar tespit çalışması yapmalarını istedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı