Doktor Oğuldan Hemşire Anneye Duygusal Anneler Günü Sürprizi

Mersin'in Silifke ilçesinde göreve geldiği hastanede doktor oğlunun ' Anneler Günü' sürprizi ile karşılayan hemşire, duygu dolu anlar yaşadı.

Silifke Devlet Hastanesi'nde ' Anneler Günü', duygu dolu bir sürprize sahne oldu. Hastanenin Başhekimi Uzm. Dr. Ali Güngör'ün destekleriyle hazırlanan sürprizde, nöbetine başlamak üzere hastaneye gelen hemşire Cemile Eski'yi, oğlu Dr. Ahmet Burak Eski çiçeklerle karşıladı.

Görevine başlamak üzere servise gelen Cemile Eski, karşısında doktor oğlu Ahmet Burak Eski'yi ve hastane idarecilerini görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Oğlunun elinde çiçeklerle kendisini kutlaması, hem gurur hem de mutluluk gözyaşlarına neden oldu.

Yaşadığı duygusal anların ardından konuşan Cemile Eski, "Aldığım en güzel Anneler Günü hediyesi oldu. Bu güzel organizasyon için Başhekimimiz Dr. Ali Güngör'e ve canım oğluma çok teşekkür ediyorum" dedi.

Başhekim Ali Güngör ise "Silifke Devlet Hastanesi'nde büyük bir özveriyle çalışan tüm annelerimizin Anneler Gününü yürekten kutluyorum. Bu anlamlı sürprizde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN