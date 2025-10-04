Doğu Türkistan'daki Zulüm ve Çin İle Ticaret Açığı Tartışıldı

Bursa Stratejik Araştırmalar Grubu'nun (BİSAG) 286. toplantısı, Ekim ayı grubunun ev sahipliğinde İTÜ Evi Çamlıca Nilüfer'de gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan dönem başkanı Ekrem Alfatlı, Doğu Türkistan'daki zulmün yıllardır kamuoyundan gizlenmeye çalışıldığını belirterek şunları söyledi: "Baskıcı ve katil Çin yönetimi, soydaş ve dindaş kardeşlerimiz olan Doğu Türkistanlılara insanlık dışı işkenceler ve soykırım uygulamaktadır. Bizler bu gerçeği her platformda dile getirmeye devam edeceğiz. Çin ile olan dış ticaretimizde de vahim bir tablo var. 2024 yılında 3,4 milyar USD ihracatımıza karşılık, 44,9 milyar USD ithalatımız söz konusu. Yani dış ticaret açığımızın neredeyse tamamı, 41,5 milyar USD ile Çin kaynaklıdır. İhracatımızın yaklaşık 11 katı ithalat yapıyoruz. Hem kardeşlerimize zulmeden hem de düşük kaliteli mallarını ülkemize satan bu yapıya karşı mutlaka tedbir alınmalıdır."

Toplantının konuğu, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Erkin Emet oldu.

"Uygurları kimliksizleştirme politikaları"

Prof. Dr. Emet, konuşmasında Çin hükümetinin Doğu Türkistan'da uyguladığı baskıcı politikaları, Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerini ve toplama kamplarını ele aldı. Çin devletinin Uygur halkına yönelik asimilasyon politikalarının uluslararası hukuk açısından kabul edilemez olduğunu vurgulayan Emet, kamplarda uygulanan sistematik baskıların ve zorunlu eğitim programlarının halkı kimliksizleştirmeyi hedeflediğine dikkat çekti.

"Alkollü festivaller düzenleyip içki içmeye zorluyorlar. Kabul etmeyenleri radikal ilan edip kamplara gönderiyorlar. Duvarlarda 'Her gün beş vakit namaz kılarsan Allah sana ekmek vermez' gibi İslam'a ters gelen yazılar bulunuyor. Ay-yıldızlı tişört giyen gençleri yakalayıp kamplara götürüyorlar. Milli ve dini değerler taşıyan her şeyi yasaklıyorlar" diyen Emet, kendi akrabalarından 13 kişinin de kamplarda bulunduğunu, bunlar arasında kız kardeşi ve abisinin de olduğunu ifade etti.

Çin kaynaklarına göre 7,5 milyon kişinin kamplara götürüldüğünü belirten Emet, "Çin yasalarını ezberletiyorlar, İslam'a ters gelen şeyleri zorla söylettiriyorlar. Kamplarda intihar edenler var" dedi.

"Türk dünyasının ortak meselesi"

Prof. Dr. Emet, Doğu Türkistan meselesinin yalnızca Uygur Türklerinin değil, tüm Türk dünyasının ve insan hakları savunucularının ortak gündemi olması gerektiğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: "Çinliler de tarihte soykırıma uğramış bir toplumdur. Japonlar tarafından 60 milyondan fazla Çinli katledildi. Bugün ise aynı toplum, Uygur Türklerini soykırıma uğratmaktadır."

Toplantı, katılımcılardan gelen soruların yanıtlanmasının ardından Prof. Dr. Emet'in kitaplarını imzalamasıyla sona erdi. - BURSA