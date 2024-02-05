Doğu Anadolu'nun Kuzeydoğusunda Yoğun Kar Yağışı Bekleniyor

Meteoroloji Doğu Anadolu'nun Kuzeydoğusunda yoğun kar yağışları beklendiğini açıkladı.

Erzurum'un kuzeyinde bulunan İspir, Pazaryolu, Olur, Uzundere, Şenkaya, Oltu ve Tortum ilçeleri için meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Bayburt çevreleri, Erzurum ve Kars illerinin kuzeyinde kuvvetli (10-20 cm), Ardahan'da yoğun (20-50 cm) kar yağışı bekleniyor. Bölgede rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli ve yoğun kar yağışla birlikte ulaşımda aksamalar, yükseklerde buzlanma ve don, tipi, eğimli ve kar örtüsünün yüksek olduğu bölgelerde çığ, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Oluşması muhtemel riskler; ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, buzlanma, don olayı ve çatı uçması olarak sıralandı. Ayrıca Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması istendi. - ERZURUM