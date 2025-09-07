Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Yeni Yönetim Kurulu Belirlendi

Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu yeni yönetim kurulunda görev bölümü yapıldı.

23 Ağustos'ta yapılan genel kurulda seçilen yönetim kurulunda Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanlığına İrfan Tarakçıoğlu, Başkan Vekilliğine Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez, Başkan yardımcılıklarına; Elazığ Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Serkan Gürtürk, Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yargıç Harmankaya ve Erzincan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Demirbaş getirildi.

Genel Sekreterliğe Serhat Ardahan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Deniz Başlı, Genel Sekreter Yardımcılığına Muş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrullah Özbey, Genel Saymanlığa Iğdır İletişimciler ve Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı İsmail Aras seçildi. Ağrı Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Alaattin Arslan da Bölge Koordinatörü oldu.

Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanlığına İrfan Tarakçıoğlu yaptığı açıklamada, 'Birlik ve beraberlik içerisinde hizmet etmek için yola çıktık. Cemiyet Başkanlarımız ve meslektaşlarımızla sorunların çözümü yolunda çaba göstereceğiz. Devraldığımız hizmet bayrağını, mesleki dayanışma içerisinde el ele gönül gönüle daha ileri taşımanın gayreti içerisinde olacağız. Hayırlı olsun' diye konuştu. - ERZURUM