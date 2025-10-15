Haberler

Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu'ndan Gözaltılara Tepki

Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu'ndan Gözaltılara Tepki
Güncelleme:
Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu, İhlas Haber Ajansı muhabiri Sebahattin Yum'un gözaltına alınmasını ve basın özgürlüğüne yönelik endişeleri dile getirdi. Açıklamada, gazetecilik mesleğinin anayasal bir görev olduğu vurgulandı.

Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu, İhlas Haber Ajansı (İHA) Iğdır muhabiri Sebahattin Yum'un 19 Eylül Gaziler Günü'nde yaptığı bir haber nedeniyle gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) Iğdır muhabiri Sebahattin Yum, 19 Eylül Gaziler Günü'nde yaptığı bir haberden dolayı dün gözaltına alınmıştır. Polis ekipleri tarafından bürosundan alınıp Emniyet Müdürlüğüne götürülen Yum, ifadesinden sonra serbest bırakılmış, daha sonra da bir kez gözaltına alınması yeterli görülmemiş gibi jandarma ekipleri tarafından tekrar gözaltına alınmıştır. Jandarmaya da ifade veren Sebahattin Yum, buradan da serbest bırakılmıştır. Ayrıca İHA'nın Iğdır'daki diğer muhabiri Ercan Tunç da Sebahattin Yum'un emniyetten çıkışı sırasında görüntü almak isterken gözaltına alınmıştır. Bir gazeteci hakkında toplumun diğer fertleri gibi, şikayette bulunulacağı gibi elbette ifadeye de çağrılabilir. Ancak adresi ve çalıştığı kurumu belli olduğu halde Sebahattin Yum'un telefonla veya tebligatla ifadeye çağrılması yerine bir kolluk kuvveti ile yetinilmeyip, bir diğeri marifetiyle de gözaltına alınması kabul edilebilir, sineye çekilebilir bir uygulama değildir. Yaşananlar basın özgürlüğü ve ifade hürriyeti bakımından son derece endişe vericidir. Şurası unutulmamalıdır ki gazetecilik bir suç değil, anayasal güvence altında bulunan bir görevdir. Bugün çokça muzdarip olunan 'dezenformasyon ile mücadele'de basının önemli ve etkili paydaş olduğu da unutulmamalıdır. Basın özgürlüğü de demokrasinin temel unsurlarından biri ve demokratik bir toplumun sağlıklı işleyişi anlamında hayati öneme sahiptir. Basın özgürlüğü, basına tanınmış bir ayrıcalık değil, kişilik hakları gibi korunan bir hak olarak değerlendirilmektedir. Hal böyle iken Iğdır'da İHA muhabirleri Sebahattin Yum ve Ercan Tunç'a yapılan bu muameleyi, basın özgürlüğü ve anayasal bir hak olan toplumun haber alma hürriyetini hedef alan bir uygulama olarak değerlendiriyoruz. Bu tür uygulamaların yeniden yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını talep ederken, meslektaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğimizi kamuoyunun bilgisine saygıyla duyururuz" denildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
