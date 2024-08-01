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Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu KUDAKA'da yapılan saldırıyı kınadı

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Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu (DGF), Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nda (KUDAKA) iki gazeteciye yapılan saldırıyı kınadı. Kınama metninde, gazetecilerin görevlerini yaparken saldırıya uğramalarının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu (DGF) yönetim kurulu, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nda (KUDAKA) iki gazeteciye yapılan saldırıyı yayınladığı bildiri ile kınadı.

Kınama metninde şu ifadelere yer verildi; "Meslektaşlarımız; Pusula Gazetesi Genel Koordinatörü Sevda Güneş İncesu ile Yazı İşleri Müdürü Cihat İncesu, haber görüşmesi için kurum avukatı aracılığı ile davet edildikleri Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nda görüşme sırasında, hem hakarete hem de saldırıya maruz kalmışlardır.

Olay sonrasında yüzünden darbe alan ve hastane acil servisine başvuran arkadaşımız Cihat İncesu darp raporu almış ve tedavi edilmiştir. Hadisenin meydana geldiği kurumda KUDAKA Genel Sekreteri'nin de aynı koridorda meydana gelen olaya müdahil olmaması da düşündürücüdür.

Arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Amaçları kamuoyunun doğru bilgi edinme hakkını temin etmek ve aydınlatmak olan gazetecilerin, hiçbir baskı altında kalmadan ve saldırıya uğrama endişesi taşımadan görevlerini yapmaları gerekirken, bu tür saldırı ve hakaretlerle karşı karşıya kalmaları, hele hele olayın bir devlet kurumu çatısı altında meydana gelmesi asla kabul edilemez bir durumdur. Bu çirkin saldırıyı yapanları kınıyor, saldırganların hukuk önünde hesap vermelerinin sağlanmasını talep ediyoruz.

Bu arada Erzurum Valiliğinin de olayla ilgili kurumda soruşturma açmasını, sorumlular hakkında yapılacak idari işlemlerle ilgili kamuoyunu bilgilendirmesini, basın mensuplarının görevleri başında bu tür olaylarla karşılaşmamaları için gerekli uyarılarda bulunulmasını ve tedbirlerin alınmasını bekliyoruz." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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