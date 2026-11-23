Erzurum ve Doğu Anadolu'daki illerde yerel ve yaygın basında görev yapan basın çalışanlarını bünyesinde toplayan Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'nin (DAGC) kuruluşunun 47. yılı kutlanıyor. DAGC Başkanı Ayhan Türkez, cemiyetin üstlendiği görevi saygınlıkla sürdürdüğünü ifade etti.

DAGC Başkanı Ayhan Türkez, cemiyetin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. DAGC'nin önemli görevler üstlendiğini belirten Türkez; bölgedeki meslek örgütleri ve çatı meslek kuruluşu Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu ile yakın ilişkilerin devam ettiğini anlattı. DAGC önderliği ve genel başkanlığında Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 14 ilin meslek örgütlerinin Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu çatısı altında birlikte hareket ettiklerini kaydeden Türkez, "Türkiye'de önemli bir saygınlığa sahip olan DAGC, Türkiye'deki 81 il cemiyeti ve 9 gazeteciler federasyonunu çatısı altında toplayan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'ndaki görevini de büyük bir saygınlıkla devam ettirmektedir" dedi.

Nice yıllara

Kuruluştan bugüne kadar özveriyle görev yapan meslektaşların cemiyetin gelişmesine önemli katkılar sunduğunu ifade eden Türkez, şöyle devam etti: "Bu çabayı yürekten ortaya koyanlar her türlü saygı ve takdiri hak etmektedirler. 24 Kasım 1979'da kurulan ve günümüze kadar geçen süreçte görev yapan başkanlarımızdan ebediyete intikal eden Mithat Turgutcan, Celal Kaçtıoğlu, Durdemir Bilirdönmez ve Feridun Fazıl Özsoy ile üyelerimizi, meslektaşlarımızı ve meslek büyüklerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bölgemizde ve kentimizde zor şartlar altında görev yapan gazeteci üyelerimize ve meslektaşlarımıza sağlık ve esenlikler diliyoruz. DAGC'nin daha nice yıllara ulaşmasını, kuruluşumuzun 47. yılının camiamıza ve üyelerimize hayırlı olmasını diliyoruz."

Sorumluluklarımız var

DAGC'nin hassasiyetleri olduğuna da dikkat çeken Türkez, şunları kaydetti: "Öncelikle belirtiyoruz ki basın, demokrasilerin vazgeçilmez unsurudur. Vatandaşın haber alma hakkı kutsaldır ve buna özenle riayet edilmelidir. DAGC ve çatı örgütleri, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne inanmakta ve bu yönde sorumluluklarını yerine getirmektedir, getirmeye de devam edecektir. DAGC, devletinin ve milletinin tarafındadır. DAGC, bölücü örgüt ve şer odakları ile ülkemizi bölmeye yönelik her türlü yapılanmanın karşısındadır. Bizler, mesleğimiz gereği sorunlarımız olduğu gibi sorumluluklarımızın da olduğunun bilincindeyiz. Kentimize, ülkemize ve milletimize karşı sorumluluklarımız sorunlarımızın önünde gelir. DAGC ve mensupları bu yönde çalışmaya devam edecektir."

Türkez ayrıca, 24 Kasım'a denk gelen Öğretmenler Günü'nü de kutladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı