Doğu Akdeniz-2025 Davet Tatbikatı'nın deniz safhası başladı.

Doğu Akdeniz-2025 Davet Tatbikatı'nın deniz safhası, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) ve NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 (SNMCMG-2) unsurlarının katılımıyla 24 Kasım tarihinde başladı. İlk gün faaliyetleri kapsamında Aksaz Limanı çıkışını müteakip asimetrik tehdit, mayın harbi, gemicilik ve denizaltı savunma harbi eğitimleri başarıyla icra edildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel