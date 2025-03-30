Doğanpınar Köyü'nde Mezarlıkta Bayramlaşma Geleneği Sürüyor

Ramazan Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Bandırma'da da camilerde kılınan bayram namazı ve yapılan dualarla karşılandı. Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Doğanpınar köyünde ise, bayramın en önemli geleneklerinden biri olan mezarlıkta bayramlaşma geleneği bu yıl da sürdürüldü. Tam 71 yıldır devam eden gelenekte köy halkı bayram namazının ardından topluca mezarlığa giderek önce vefat eden yakınları için dualar ediyor, ardından mezarlık içinde bayramlaşarak birlik ve beraberlik duygularını pekiştiriyor.

Doğanpınar köyü sakinleri, büyüklerinden devraldıkları bu geleneği yaşatmanın mutluluğunu yaşarken, özellikle gençlerin de bu kültüre sahip çıkması dikkat çekti. Bayram namazının kılınmasının ardından köy mezarlığında bir araya gelen mahalle sakinleri, din görevlisinin öncülüğünde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar gerçekleştirdi. Daha sonra uzun kuyruklar oluşturan köylüler, tek tek birbirleriyle bayramlaşarak dayanışma ve hoşgörünün güzel bir örneğini sergiledi.

Köy muhtarı, her yıl artan katılımla sürdürülen bu geleneğin Doğanpınar'ın en önemli manevi değerlerinden biri olduğunu belirterek, "Bayramlar bizleri bir araya getiren, kaynaştıran en güzel günlerdir. Büyüklerimizden miras kalan bu geleneği yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Köy halkı, mezarlık ziyaretinin ardından evlerine dağılarak aileleriyle bayram coşkusunu yaşamaya devam etti. - BALIKESİR