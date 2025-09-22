Doğal Ürünlerle Mevsim Geçişlerine Hazırlık

Aktar Koray Özkılıç, mevsim geçişlerinde hastalıklara karşı doğal ürünlerin önemini vurgulayarak; alıç, bitki çayları ve propolisin bağışıklığı güçlendirdiğini, yapay katkılı gıdalardan ise uzak durulması gerektiğini söyledi.

Eskişehir'de aktar olarak hizmet veren Koray Özkılıç, mevsim geçişlerinde hastalıklardan korunmanın en etkili yolunun doğal ürünlerden geçtiğini söyledi. Yapay madde içeren ve uzun süre saklanabilen gıdalardan uzak durulması gerektiğini vurgulayan Özkılıç, özellikle doğada kendiliğinden yetişen alıçın bağışıklığı güçlendirdiğini belirtti. Kış aylarına yaklaşırken bitki çaylarının da ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

"Alıç bağışıklığı artırır, damarları yumuşatır"

Alıç meyvesinin faydalarından bahseden Aktar Koray Özkılıç, "Şu an doğal olarak çıkan alıç, zirai madde kalıntısı olmadan yetişiyor. Ne kadar fazla alıç tüketirsen vücudun savunması artar, antioksidan özelliği yükselir, damarları yumuşatır ve damar sertliğine iyi gelir. Yani bir taşla beş kuş vurursun" dedi.

"Kışa yaklaşırken bitki çayları fayda sağlar"

Bağışıklığın bitki çayları ve propolis ile desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Özkılıç, "Kışa yaklaşırken karanfilli, tarçınlı, alıç yapraklı, ıhlamurlu ve hibiskuslu çayların tüketilmesi daha faydalı olur. Bunun dışında arının kovanını korumak için ürettiği propolis de bağışıklığı güçlendirir ve dezenfekte edici etki sağlar" diye konuştu.

Günlük alışkanlıklara dikkat edilmeli

Sağlıklı yaşam için günlük alışkanlıklara da dikkat edilmesi gerektiğini belirten aktar Özkılıç, "Alkol ve sigaradan uzak durmak, mevsim şartlarına uygun giyinmek ve mevsimsel gıda tüketmek vücut direncini artırır. Örneğin kış çayı paketinin fiyatı 150 lira, alıcın kilosu 200 lira, propolis ise damlalıklı olarak 300 lira. Her gün suya beş damla damlatılarak kullanılabilir" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR