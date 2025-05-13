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Doğa Temizliği İçin Bir Araya Geldiler

Doğa Temizliği İçin Bir Araya Geldiler
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 'Orman Benim Projesi' kapsamında Kent Ormanı'nda düzenlenen çevre temizliği etkinliğine katılarak doğaya sahip çıkmanın önemine vurgu yaptı. Vali Aygöl, çevre bilincinin küçük yaşlardan itibaren aşılanması gerektiğini belirtti.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 'Orman Benim Projesi' çerçevesinde Kent Ormanı'nda düzenlenen çevre temizliği etkinliğine katıldı.

Etkinlikte, kamu kurumlarının temsilcileri ve çevreye duyarlı gençlerle bir araya gelen Vali Aygöl, doğaya sahip çıkmanın önemine dikkat çekti. Katılımcılarla birlikte çöp toplayan Vali Aygöl, ormanların geleceğe bırakılacak en değerli miraslardan biri olduğunu vurgulayarak, çevre bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılması gerektiğini ifade etti. Etkinlik boyunca hem çevre temizliği yapıldı hem de doğa sevgisi aşılandı.

"Doğayı korumak bir sorumluluktur"

Vali Aygöl, "Doğayı korumak sadece bir görev değil, aynı zamanda bir sorumluluktur. Bugün burada hep birlikte örnek bir davranış sergiledik" diyerek projeye destek veren herkese teşekkür etti.

Etkinlik sonunda katılımcılar, tertemiz bir doğa bırakmanın gururuyla alandan ayrıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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