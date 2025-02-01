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Doç. Dr. Selçuk Atay, YÖK Verilerine Göre Türkiye’nin En Başarılı Akademisyenleri Arasında

Doç. Dr. Selçuk Atay, YÖK Verilerine Göre Türkiye’nin En Başarılı Akademisyenleri Arasında
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Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selçuk Atay, 2024 yılında 'Yeni Türk Edebiyatı' ve 'Filoloji' alanlarında YÖK verilerine göre Türkiye birincisi oldu. Atay, sosyal bilimler araştırmacıları arasında da önemli bir başarı elde ederek 30. sıraya yerleşti.

Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selçuk Atay, 2024 yılında yaptığı akademik çalışmalarla Türkiye'nin en başarılı akademisyenleri arasında gösterildi. Atay, YÖK verilerine göre "Yeni Türk Edebiyatı" ve "Filoloji" alanlarında Türkiye birincisi oldu.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selçuk Atay, 2024 yılında yaptığı akademik çalışmalarla önemli bir başarıya imza attı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) verilerine göre Atay, "Filoloji" alanında 6 bin 78, "Yeni Türk Edebiyatı" alanında ise 761 araştırmacı arasında Türkiye birincisi oldu.

Ayrıca, 78 bin 383 sosyal bilimler araştırmacısı içinde Türkiye genelinde 30. sıraya yerleşti.

Doç. Dr. Atay, Karabük Üniversitesine böylesine büyük bir başarı kazandırmanın gurur verici olduğunu belirtti.

Akademik yayınların sadece nicelik değil, nitelik açısından da önemli olduğunu vurgulayan Atay, başarısının temelinde uluslararası bir yayın kuruluşu tarafından basılan beş ciltlik eserin olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına ithafen hazırlanan eserin, Türk Edebiyatı tarihi açısından da çok değerli olduğunu ifade eden Atay'ın "Türk Edebiyatının İç 100'ü" adlı eseri, 1920-1950 yılları arasındaki edebiyatçılarla yapılan anketleri derleyerek edebiyat tarihine ışık tutuyor.

Atay, söz konusu çalışmanın Karabük Üniversitesi mensupları tarafından yayımlanmasının ayrı bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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