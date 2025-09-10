DMD Hastası Sinan Mert'in Doğum Günü Polis Ekipleriyle Kutlandı

Hatay'da yaşayan DMD kas hastası Sinan Mert Boz, doğum gününü polis ekipleriyle birlikte kutladı. Doğum günü sonrası polis aracıyla devriye atan DMD kas hastası kardeşlerin mutlulukları yürekleri ısıttı.

Kırıkhan ilçesinde yaşayan İbrahim Boz, Duchenne Kas Distrofisi (DMD) hastası olan iki evladıyla birlikte zorlu bir yaşam sürdürüyor. Baba Boz, DMD hastası evladı Sinan Mert Boz'a doğum gününde sürpriz düzenlemek istedi. Baba Boz, evladının 9. yaş gününe eşlik etmesi için polis ekiplerini davet etti. Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri davet üzerine ailenin yaşadığı konteyner kente gelerek doğum günü kutlamasına katıldı. Polis ekipleriyle doğum gününü kutlanan DMD hastası Sinan Mert ve kardeşi, polis aracına binerek devriye attı. Yürek ısıtan görüntüler, ailenin yüzünü güldürdü.

"Biz de doğum günü münasebetiyle böyle bir etkinlik yapmak istedik, polis mensupları bizi kırmayıp geldikleri için çok teşekkür ederim"

Polis ekiplerinin DMD hastası evladının doğum gününe katılmalarının kendisini mutlu ettiğini ifade eden baba İbrahim Boz, "Oğlum, DMD hastası, ve doktorlarımız 15 yaş ömür biçiyor. Bugün de çocuklarımdan Sinan Mert'in doğum günüydü. Geçenlerde İskenderun'da da yine bir DMD hastası bir çocuğumuz var, o çocuğu sosyal medyadan görmüş ve sonra bana gösterdi. Biz de doğum günü münasebetiyle böyle bir etkinlik yapmak istedik. Çocuklarımızın doğum günü var diye polis mensubu arkadaşlarımızdan gelebilir misiniz diyerek ricada bulunduk. Sağ olsunlar polis mensupları bizi kırmayıp geldikleri için çok teşekkür ederim. Polis memuru arkadaşlarımıza ve sizlere de çok teşekkür ederiz. Çocuğumuz Sinan Mert 8 yaşına kadar zaten yürüyordu. 8 yaşından sonra yürümeyi kaybetti ve kardeşi Yiğitte aynı şekilde DMD kas hastası. O da şu an 7 yaşında ve 8 yaşına girdiği zaman yürümesini kaybedecek. Doktorlarımız 15 yaş ömür biçiyor ama ömür Rabbimdir. Kimse neyin ne olacağını bilemez. Biz de Allah'a sığınmışız. Bunu söylerken de şunu da teyit geçmek istemiyorum. Halkımızdan kendilerini duyarlılığa davet ediyorum ve ilk başta empati kurmalarını rica ediyorum. Hepinize Allah razı olsun. Böyle bir günde çocuklarımızı sevindirdiğiniz için, yanımızda bulunduğunuz için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - HATAY