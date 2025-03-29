Diyetisyen Uyardı: Bayramda Tatlı Tüketiminden Kaçının

Uzman diyetisyen uyardı: "Tatlı ikramlarını mümkünse reddedelim"

BOLU - Ramazan Bayramı'nda doğru beslenme ve tatlı tüketimine dikkat çeken, Uzman Diyetisyen Azime Bağcı Oğuz, tatlı ve şekerlerden uzak durulması gerektiğini, mümkünse hiç tüketilmemesi konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

Birbirinden lezzetli tatlıların hazırlandığı ve ikramların yapıldığı Ramazan Bayramı'nda, uzmanlar vatandaşları doğru beslenmeleri noktasında uyarılarda bulunuyor. Bayramda doğru beslenme konusunda ve tatlı tüketimin zararları hakkında uyarılarda bulunan Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde görevli Uzman Diyetisyen Azime Bağcı Oğuz, bayram kahvaltısında yağlı yiyeceklerden kaçınılmasını ifade etti. Bağcı, tatlı ve şeker ikramlarından ise uzak durulmasını, mümkünse hiç tüketilmemesini vurguladı.

"Sağlık açısından risk oluşturabilir"

Ramazan'da oruç tutuktan sonra normal rutin beslenmeye dönerken dikkatli olunması gerektiğini altını çizen Azime Bağcı Oğuz, "Ramazan boyunca yaşanan süreli açlık ve susuzluk nedeniyle günlük rutinimize dönerken bu durumu göz önünde bulundurmamız gerekmektedir. Açlığın sonunda bizleri önemli bir kültürel öğün olan bayram kahvaltısı beklemektedir. Bu kahvaltıda mümkün olduğunca börek, çörek gibi hamur işleri ile çok yağlı kızartmalardan kaçınmalıyız. Soframızda domates, salatalık, yeşillik gibi sebzelere yer vermeliyiz. Sağlıklı protein kaynakları olarak yumurta ve peynir gibi besinleri tercih etmek faydalı olacaktır. Kahvaltının ardından bir ara öğün, sonrasında geç bir akşam yemeği ve ardından tekrar bir ara öğünle günü tamamlamak sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturacaktır. Bir anda aşırı yemek yemek, fazla kalorili gıdalar tüketmek mide ve genel sağlık açısından risk oluşturabilir. Ayrıca Ramazan boyunca su tüketimi azaldığından, günlük en az 2,5-3 litre su içerek bu açığı kapatmalıyız" dedi.

"Tatlı ikramlarını mümkünse reddedelim"

Bayram'da tatlı ve şeker ikramlarından uzak durulması gerektiğini söyleyen Oğuz, "Bayram ziyaretleri sırasında ikram edilen tatlı ve şekerlerden mümkün olduğunca uzak durmalı ya da tüketim miktarını sınırlamalıyız. Özellikle şeker hastaları ve tansiyon hastaları için bu durum daha büyük önem taşımaktadır. Bu kişilerin şekerli, hamur işi ve tatlı gıdalara ekstra özen göstermeleri gerekmektedir. Tatlı tüketiminde öncelik sütlü tatlılara verilmelidir. Eğer sadece şerbetli tatlı seçenekleri mevcutsa mümkünse reddedelim ama reddetmek istemiyorsak, en küçük porsiyonları tercih etmeliyiz" diye konuştu.

"Şeker tüketimi belirli bir denge içinde tutulmalıdır"

Çocuklara şeker yemeleri konusunda uyarıda da bulunan Azime Bağcı Oğuz, "Hiç şeker tüketmemek elbette mümkün değildir. Özellikle çocukluk bayram hatıralarını hatırladığımızda, bugünün çocuklarını tamamen kısıtlamanın doğru olmayacağı düşünülebilir. Ancak ailelerin kontrolünde, şeker tüketimini sınırlandırarak ve öncesinde yeterli protein ve sebze tüketimi sağlanarak şeker tüketimi belirli bir denge içinde tutulmalıdır" ifadelerini kullandı.