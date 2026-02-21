Haberler

Diyarbakır'da kadın sürücü 'yeni sürücüyüm, sabır imandandır' yazısıyla trafiğe çıktı

Diyarbakır'da kadın sürücü 'yeni sürücüyüm, sabır imandandır' yazısıyla trafiğe çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, arka camına 'yeni sürücüyüm, sabır imandandır' yazılı not yapıştıran kadın sürücü, trafikte dikkatli bir şekilde ilerlerken görüntülendi.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde kadın sürücü, "yeni sürücüyüm, sabır imandandır" yazısıyla trafiğe çıktı.

Merkez Kayapınar ilçesi Mezopotamya Bulvarı'nda kadın sürücü, otomobilin arka camına "yeni sürücüyüm, sabır imandandır" yazılı not yapıştırarak trafiğe çıktı. Trafikte dikkatli ilerleyen sürücünün o anları ve yazısı cep telefonuyla kayda alındı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler

Savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Murat Yıldırım'ı zorlayan bayılma sahnesi! Partnerini kaldıramadı

Ünlü oyuncuyu zorlayan sahne! Defalarca denedi, sonunda dayanamadı
Zincir markette akılalmaz görüntü

Yine zincir market yine mide bulandıran görüntüler
e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor

e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
Metin Şentürk laiklik bildirisine ateş püskürdü: Utanmıyor musunuz?

Metin Şentürk laiklik bildirisine ateş püskürdü: Utanmıyor musunuz?
Murat Yıldırım'ı zorlayan bayılma sahnesi! Partnerini kaldıramadı

Ünlü oyuncuyu zorlayan sahne! Defalarca denedi, sonunda dayanamadı
Görüntü Türkiye'den! Sabah bu manzaraya uyandılar

Görüntü Türkiye'den! Sabah bu esrarengiz manzaraya uyandılar
İftar vakti kanlı saldırı! Son nefesinde katillerinin ismini verdi

İftar vakti kanlı saldırı! Son nefesinde katillerinin ismini verdi