Diyarbakır'da kadın sürücü 'yeni sürücüyüm, sabır imandandır' yazısıyla trafiğe çıktı
Merkez Kayapınar ilçesi Mezopotamya Bulvarı'nda kadın sürücü, otomobilin arka camına "yeni sürücüyüm, sabır imandandır" yazılı not yapıştırarak trafiğe çıktı. Trafikte dikkatli ilerleyen sürücünün o anları ve yazısı cep telefonuyla kayda alındı. - DİYARBAKIR
