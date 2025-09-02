Diyarbakırlı İşletmeci Serçe Kuşları İçin Özel İlgi Gösteriyor

Diyarbakır'da havuz işletmesi olan Vedat Yılmaz, bölgenin ağaçlık olması nedeni ile binlerce serçe kuşuna da ev sahipliği yapıyor. Hayvanlar için yuva da yapan duyarlı işletmeci bahçesine ektiği salatalıklardan birinin birebir serçe kuşuna benzediğini görünce neye uğradığını şaşırdı. Bunun kuşlara daha çok ilgilenmesi gerektiği yönünde bir mesaj olduğunu düşünen Vedat Yılmaz, salatalığı saklayıp hayvanlarla daha fazla ilgilenmeye başladı.

Diyarbakır Mardin karayolunda havuz işletmesi olan esnaf Vedat Yılmaz, uzun yıllardır mekana gelen binlerce serçeyle de ilgileniyor. Her akşam üzer binler serçenin akın ettiği ve cıvıltılardan insanların birbirlerini duymadığı bölgede hayvanların kirlettiği bölümleri hiç gocunmadan her gün temizleyen Yılmaz, aynı zamanda serçeler için yuva da bıraktı. Yaz aylarında çekirge sürüsü gibi görünen binlerce serçeyi mekanında misafir eden Yılmaz, kendisine meşgale olması için de iş yerinin bir bölümüne sebze ekti. Önceki gün ektiği salatalıkları toplamak için bahçeye giren Yılmaz, neye uğradığını şaşırdı. Kestiği salatalığın birebir serçeye benzediğini gören duyarlı esnaf, duygu dolu anlar yaşadı. Bunun kuşlara daha çok ilgilenmesi gerektiği yönünde bir mesaj olduğunu düşünen Vedat Yılmaz, etkisinde kaldığı olayın ardından şimdilerde kuşlarla daha fazla ilgilenmeye başladı.

"Bu olayda hikmet var"

Bölgenin Diyarbakır'daki tüm serçelerin yeri olduğunu kendilerinin de hayvanların bakımlarını gerçekleştirdiğini belirten Yılmaz, "Hayvanlar burada sularını içip beslenip yuvalarını yapıyor. Burada salatalığın serçeyi andırmasını önemli buluyoruz, ibretlik bir olay. Bunun hikmetini araştırdığımızda, bir hocamız beslediğimiz, bakımlarına önem verdiğiniz serçelere bağlı kıldı. Sayıları belki milyona yakın olan serçeler sabah erkenden çıkıyor, akşam 18.00-18.30 civarı tekrar burada buluşuyorlar. 10 personelimiz günlük serçelerle ilgileniyor. Onlara yuvayı, kendilerine tehlike arz eden diğer hayvanlara karşı yaptık, saklanmaları için. Daha fazlasını yapmayı düşünüyoruz" dedi. - DİYARBAKIR