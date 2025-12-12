Sokak hayvanlarının sessiz kahramanı

Diyarbakır'da yaşayan duyarlı bir vatandaş, hayatını sokak hayvanlarına adadı. Motosikletiyle kentteki lokantaları gezip atıkları toplayan hayvansever adam, sokak sokak gezip kedi ve köpekleri elleriyle besliyor.

Diyarbakır'da yaşayan Kadir Aydoğmuş, hafta içi çorap satarken, hafta sonları ise maç günlerinde su satarak geçimini sağlamaya çalışıyor. Bir yandan hayatın zorluklarıyla baş etmeye çalışan Aydoğmuş, bir yandan da sokak hayvanları için gecesini gündüzüne katıyor. 'Sokak canları besleme aracı' yazısını astığı motosikletiyle kentteki lokantaları gezen Aydoğmuş, buradan topladığı atık yemekleri sokak hayvanlarına ulaştırıyor. Herhangi bir maddi kazanç elde etmemesine rağmen neredeyse günün yarısının kedi ve köpeklere ayıran Aydoğmuş, hayvanların karınlarını elleriyle doyurduktan sonra onlarla oyun oynamayı da ihmal etmiyor. Çorap ve su satarak kazandığı parayı da sokak hayvanları için harcayan Aydoğmuş, duyarlılığıyla herkese örnek oluyor.

Aydoğmuş, hafta sonları maçlara gidip su sattığını, hafta içlerinde ise çorap sattığını söyleyerek, "Boş zamanlarımda esnafı dolaşıyorum. Yemek artıklarını topluyorum. Allah hepsinden razı olsun, hiçbiri beni kırmıyor. Ben de yiyecekleri getirip sokak hayvanlarına dağıtıyorum. İlaçlarını alıyorum, elimden gelen ne varsa sokak hayvanları için yapıyorum. Onların canı sağ olsun. Kimseden de bir yardım talebim olmadı, olmuyor. Motosikletimle sokak sokak dolaşıyorum atık yemekleri hayvanlarımıza vermek için. Bu soğuk havalarda aç kalmasınlar. Hayvanlar Allah'ın sessiz kullarıdır. Lütfen onlara duyarlı olalım, toplatılmasınlar. Bazı yerlerde beslemeyi de yasakladılar. Onlara ben bakmazsam, sen bakmazsan kim bakacak? Biz ne diyoruz. Kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşat. Amacımız budur. Lütfen bunlara duyarlı olalım" ifadelerinde bulundu. - DİYARBAKIR