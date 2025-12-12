Haberler

Sokak hayvanlarının sessiz kahramanı

Sokak hayvanlarının sessiz kahramanı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da yaşayan Kadir Aydoğmuş, motosikletiyle sokak hayvanlarına atık yemekler taşıyarak onlara yardım ediyor. Hayatını sokak hayvanlarına adayan Aydoğmuş, zorluklarla mücadele ederken aynı zamanda bu hayvanların beslenmesine de destek oluyor.

Diyarbakır'da yaşayan duyarlı bir vatandaş, hayatını sokak hayvanlarına adadı. Motosikletiyle kentteki lokantaları gezip atıkları toplayan hayvansever adam, sokak sokak gezip kedi ve köpekleri elleriyle besliyor.

Diyarbakır'da yaşayan Kadir Aydoğmuş, hafta içi çorap satarken, hafta sonları ise maç günlerinde su satarak geçimini sağlamaya çalışıyor. Bir yandan hayatın zorluklarıyla baş etmeye çalışan Aydoğmuş, bir yandan da sokak hayvanları için gecesini gündüzüne katıyor. 'Sokak canları besleme aracı' yazısını astığı motosikletiyle kentteki lokantaları gezen Aydoğmuş, buradan topladığı atık yemekleri sokak hayvanlarına ulaştırıyor. Herhangi bir maddi kazanç elde etmemesine rağmen neredeyse günün yarısının kedi ve köpeklere ayıran Aydoğmuş, hayvanların karınlarını elleriyle doyurduktan sonra onlarla oyun oynamayı da ihmal etmiyor. Çorap ve su satarak kazandığı parayı da sokak hayvanları için harcayan Aydoğmuş, duyarlılığıyla herkese örnek oluyor.

Aydoğmuş, hafta sonları maçlara gidip su sattığını, hafta içlerinde ise çorap sattığını söyleyerek, "Boş zamanlarımda esnafı dolaşıyorum. Yemek artıklarını topluyorum. Allah hepsinden razı olsun, hiçbiri beni kırmıyor. Ben de yiyecekleri getirip sokak hayvanlarına dağıtıyorum. İlaçlarını alıyorum, elimden gelen ne varsa sokak hayvanları için yapıyorum. Onların canı sağ olsun. Kimseden de bir yardım talebim olmadı, olmuyor. Motosikletimle sokak sokak dolaşıyorum atık yemekleri hayvanlarımıza vermek için. Bu soğuk havalarda aç kalmasınlar. Hayvanlar Allah'ın sessiz kullarıdır. Lütfen onlara duyarlı olalım, toplatılmasınlar. Bazı yerlerde beslemeyi de yasakladılar. Onlara ben bakmazsam, sen bakmazsan kim bakacak? Biz ne diyoruz. Kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşat. Amacımız budur. Lütfen bunlara duyarlı olalım" ifadelerinde bulundu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
SDG'ye operasyon iddiasına Milli Savunma Bakanlığı'ndan yanıt

TSK konvoyları peş peşe Suriye'de görüntülendi, MSB'den açıklama geldi
İsrail'in rahat durmaya niyeti yok: Lübnan'ı bir kez daha vurdular

İsrail'in kanlı planı devrede! Yoğun bombardıman başladı
Komisyonda Türk-İş krizi! Asgari ücret toplantısında bir ilk yaşanabilir

Milyonların kaderini belirleyecek toplantıda bir ilk yaşanabilir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF'den Galatasaray'a tarihi para cezası

TFF'den Galatasaray'a tarihi ceza
Piyasalar alev alev! Euro'nun ardından dolar da rekor kırdı

Merkez'in kararı piyasaları yaktı! Tarihi rekorlar art arda geliyor
Dursun Özbek'in düzenleyeceği basın toplantısı öncesi kavga çıktı

Düzenleyeceği basın toplantısı öncesi kavga çıktı
Erdoğan'dan eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez'e yeni görev

Erdoğan'dan eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez'e yeni görev
TFF'den Galatasaray'a tarihi para cezası

TFF'den Galatasaray'a tarihi ceza
36 ürün daha kara listede! Bu markalardan uzak durun

36 ürün daha kara listede! Bu markalardan uzak durun
Meclis'teki taciz skandalında kadın amir olayın üstünü örtmeye çalışmış

TBMM'deki mide bulandıran olayda kadın amirin sözleri daha da skandal
Bunu sakın tüketmeyin! Sadece bir tanesini çiğ yedi, 24 saatte karaciğerini bitirdi

Sadece bir tanesini çiğ yedi, 24 saatte karaciğerini bitirdi
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Bruce Willis Gizem'i öpünce Hakan Hatipoğlu çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum

Gizem'i öpünce çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum
Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi

Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi
Evlilik rüyası kabusa dönüştü! Yıldız Asyalı'dan korkutan paylaşım

Evlilik rüyası kabusa dönüştü! Yıldız Asyalı'dan korkutan paylaşım
Başsavcılıktan Barış ve Abdülkerim için gündemi sarsan iddiaya yanıt

Başsavcılıktan Barış ve Abdülkerim için gündemi sarsan iddiaya yanıt
title