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Diyarbakırlı Abdullah Tuğrul'un Keçiboynuzu Deneyimi: Hem Kendine Hem Hayvanlarına Faydası

Diyarbakırlı Abdullah Tuğrul'un Keçiboynuzu Deneyimi: Hem Kendine Hem Hayvanlarına Faydası
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74 yaşındaki Abdullah Tuğrul, ağaçlardan topladığı keçiboynuzlarını çay gibi demleyerek sağlıklı kalıyor. Hayvanlarının daha iyi beslenmesi için de keçiboynuzu kullanan Tuğrul, bu sayede et kalitesinin arttığını belirtiyor.

Diyarbakır'da 74 yaşındaki Abdullah Tuğrul, ağaçlardan topladığı keçiboynuzlarını çay gibi demleyerek sağlıklı kalırken, keçiboynuzlarını verdiği hayvanlarının daha iyi beslediğini ve hayvan etlerinin böylelikle daha kaliteli olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda aldığı küçükbaş hayvanlarını beslemek için keçiboynuzu toplamaya başlayan Tuğrul, "Hayvanlar keçiboynuzu yedikten sonra 1 ay içinde 4-5 kilo daha fazla et kazanıyor ve etlerinin daha güzel olduğunu fark ettik. Keçiboynuzu yem yerine de geçiyor ve daha fazla verim sağlanıyor" dedi.

Kaldırım kenarlarındaki ağaçlardan keçiboynuzu toplayan Tuğrul, keçiboynuzu toplarken yaşlı bir adamın keçiboynuzlarının çay gibi demlenerek içilmesini tavsiye etmesi üzerine bu yöntemi kullandığını ve mide rahatsızlıklarına, damar sağlığına ve erkeklere kuvvet verdiğini dile getirdi. Tuğrul, keçiboynuzunu hem kendisi için hem hayvanları için kullandığını ve çok faydasını gördüğünü kaydetti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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