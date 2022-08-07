Diyarbakır gündem: Evlat nöbetindeki babadan HDP'nin Diyarbakır mitingine tepki

Evlat nöbetindeki babadan HDP'nin Diyarbakır mitingine tepki

Evlat nöbetindeki baba Süleyman Aydın:

"Tek bir HDP'li vekil tenezzül edipte Diyarbakır İl Başkanlığına gelemediler ve bize bir açıklama yapmadı"

"Dün, HDP mitinginde kaç tane gencin kanına girdiler, kaç genci kandırıp Kandile gönderdiler"

"Bütün gençlere sesleniyorum, HDP'ye kanmayın"

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 69'uncu gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin umutlu bekleyişi bin 69'uncu gününde sürüyor. Şimdiye dek, 303 ailenin katıldığı evlat nöbetinde 37 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu. İşlemleri tamamlan örgüt üyeleri ailelerine teslim edildi.

Süleyman Aydın, 7 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan için bin 69 gündür HDP il binası önünde beklediğini söyledi. Sonuna kadar evlat mücadelesine devam edeceğini vurgulayan Aydın, "Çünkü benim oğlumun iradesi yoktu. 15 yaşındaki çocuğun iradesi mi olur? HDP'den evladımı istiyorum. Yaklaşık 3 yıldır burada evlat mücadelesi veriyoruz. Oğlumu HDP'den almadan asla buradan kalkmayacağım. Dün HDP'nin mitingi vardı. Mitingde de fazla kimse yoktu. Tek bir HDP'li vekil tenezzül edipte Diyarbakır İl Başkanlığına gelemediler ve bize bir açıklama yapamadılar. Artık herkes HDP'nin iç yüzünü görsün. Vekilleri, eş başkanları Diyarbakır'daydı, ama evlat nöbeti tutan anne ve babaları görmemezlikten geldiler. Dün, HDP mitinginde kaç tane gencin kanına girdiler, kaç genci kandırıp Kandile gönderdiler. Bütün gençlere sesleniyorum; HDP'ye kanmayın" dedi.