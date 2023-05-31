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Diyarbakır ve Bitlis'te aranan zanlılar Şanlıurfa'da yakalandı

Yerel Haberler

- Diyarbakır ve Bitlis'te aranan zanlılar Şanlıurfa'da yakalandı Diyarbakır ve Bitlis'te çeşitli suçlardan aranan zanlılar, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yakalandı.

- Diyarbakır ve Bitlis'te aranan zanlılar Şanlıurfa'da yakalandı

ŞANLIURFA - Diyarbakır ve Bitlis'te çeşitli suçlardan aranan zanlılar, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yakalandı.

Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ekipleri, devriye sırasında durumundan şüphelendikleri, F.T.'yi kimlik taramasından geçirdi. Taramada, şüphelinin Diyarbakır'da "Resmi belgede sahtecilik" suçundan arandığı tespit edilerek gözaltına alındı. Ekipler, yol uygulamasında ise şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı. Durumundan şüphelendikleri şahsı kimlik taramasından geçiren ekipler, şahsın M.Ö. olduğu ve Bitlis'te taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma suçundan arandığı tespit edilmiştir.

Her iki zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak Akçakale Açık Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Atan - Yerel

Ceylanpınar Diyarbakır Şanlıurfa Bitlis Yerel Haberler

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