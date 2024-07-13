Diyarbakır Valisi, 'Diyarbakır anneleri'ni ziyaret etti

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını belirterek oturma eylemi yapan ' Diyarbakır anneleri'ni ziyaret etti.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını belirten Diyarbakır annelerinin evlat mücadelesi bin 776 gündür sürüyor. HDP il binası önünde nöbetini kararlılıkla sürdüren ailelere Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ve eşi ziyaret gerçekleştirdi. Vali Zorluoğlu, çocuklarının yolunu gözleyen annelerle tek tek görüştükten sonra anne ve babalara gül hediye etti.

Anneler ve evlatları arasındaki bağın en güçlü ve en kutsal bağlardan biri olduğunu kaydeden Vali Zorluoğlu, "Cesaret ve kararlılıkla evlatları için benzeri görülmemiş bir mücadeleye imza atan Diyarbakır annelerimizle bir araya geldik. Sabırla mücadelesini sürdüren annelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Annelerin yüreği kazanacak" dedi.

Vali Zorluoğlu'nun göreve başlar başlamaz kendilerini ziyarete gelmesinden çok mutlu olduklarını ifade eden anneler, teşekkür etti. Ziyaretinde Vali Zorluğlu'na Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Kadir Akbey eşlik etti. - DİYARBAKIR