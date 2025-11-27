Diyarbakır Tanıtım Günleri İstanbul'da Başladı

Diyarbakır'ın zengin kültürü, eşsiz gastronomisi ve tarihi mirası, Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (DİTAV) ve Diyarbakır Valiliği tarafından düzenlenen "Diyarbakır Tanıtım Günleri" ile İstanbul'da sevenleriyle buluştu.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Diyarbakır tanıtım günlerinin açılış töreni, üst düzey protokolün katılımıyla gerçekleştirildi. Törene, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül, DİTAV İstanbul Başkanı Aydoğan Ahıakın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu ve AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler katıldı.

"Kardeşlik Rüzgarı İçin Bir Fırsat"

Törende konuşan DİTAV İstanbul Başkanı Aydoğan Ahıakın, etkinliğin önemine dikkat çekerek, "Bugün başlayan Diyarbakır tanıtım günleri sadece Diyarbakır tanıtım günleri değil, bu etkinlik ülkemizde esen kardeşlik ve barış rüzgarının güçlü bir şekilde esebilmesi için bir fırsattır. Aynı zamanda bu kardeşlik rüzgarını estirmeye öncülük etmesi gereken şehrin Diyarbakır olduğuna inanıyoruz" dedi.

DİTAV'ın maddi durumu düşük başarılı öğrencilere burs verdiğini belirten Ahıakın, "Peygamberler ve Sahabeler Şehri" olan Diyarbakır'ı tarihi, kültürü ve manevi yönüyle her platformda tanıtmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Lezzet ve Edebiyat Birleşimi

Ahıakın, etkinlikte sadece yöresel lezzetlerin İstanbullulara sunulmadığını, aynı zamanda Diyarbakır'dan gelen 10'a yakın şair ve yazarın da ağırlandığını belirtti. Bu yazarların Diyarbakır'ın tarihi ve kültürüyle ilgili eserlerini İstanbullularla buluşturmak amacıyla söyleşiler yapılacağını kaydetti. Ahıakın, Diyarbakır'ın kadim bir şehir olduğunu ve büyük potansiyeli bulunduğunu vurgulayarak, tanıtım günlerinin şehrin zengin mirasını tekrar ön plana çıkarmak ve Diyarbakır'ın 2025 yılı turizm destinasyonlarında hak ettiği üst sıralara gelmesi amacıyla gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi. Etkinliğin, Diyarbakırlıların misafirperverliğini ve sıcakkanlılığını İstanbul'a taşımayı da hedeflediği ifade edildi. - İSTANBUL