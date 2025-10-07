Haberler

Mezarlıktan çıkan büyü malzemeleri hayrete düşürdü

Diyarbakır'da mezar taşı yapan Barış Karabulut, mezarlıklarında karşılaştığı büyüler karşısından şaşkınlık yaşadığını belirterek; mezarlıkta kağıtlara çizilen kadın figürleri, kaşıklar ve kuzu kafaları gibi büyü malzemelerinin bulunduğunu açıkladı.

Diyarbakır'da mezarlıklardan çıkan büyüler görenleri hayrete düşürüyor. Diyarbakır'da uzun yıllardır mezanlıklarda mezar taşı yapan Barış Karabulut, karşılaştığı büyüler karşısında şaşırdığını söyledi.

KAŞIKLAR, KUZU KAFALARI...

Kağıtlara çizilen kadın figürleri, kaşıklar, kuzu kafaları, kutulara yerleştirilen büyülerle karşılaştığını anlatan Karabulut, bunları kırıp yakarak imha ettiğini belirtti. Karabulut, vatandaşları da dikkatli olmaya çağırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
