Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır Lice'de Geçici Özel Güvenlik Bölgesi İlan Edildi

Güncelleme:

Diyarbakır Valiliği, Lice'de iki mahallenin 15 gün süreyle 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildiğini duyurdu. Vatandaşların bu bölgeye izinsiz olarak girmeleri yasaklandı.

Diyarbakır Valiliği, Lice'de iki mahallenin 15 gün süreyle "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla Lice ilçesi Yolçatı ve Dibek Mahallesi sınırlarında bulunan Hoydanagervan Tepe Bölgesi'nin 26 Şubat saat 00.01 (dahil) ile 11 Mart saat 00.01 (dahil) tarihleri arasında 15 gün süreyle "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildiği belirtildi. Açıklamada, vatandaşların bu tarihler arasında can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgeye izinsiz olarak girmelerinin yasak olduğu, yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66'ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacağı ifade edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Diyarbakır Valiliği Güvenlik Yerel Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Eyüpspor - Sakaryaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Eyüpspor - Sakaryaspor maçı nereden izlenir? Chelsea Liverpool maçı ŞİFRESİZ nereden izlenir? Chelsea Liverpool maçı şifresiz izleme linki var mı, hangi kanaldan izlenir? Kopuk dizisi bitti mi? Kopuk final mi yapıyor, neden? Kopuk dizisi kaldırılıyor mu, sebebi ne? Mesut Yılmaz öldü mü? Mesut Yılmaz neden öldü, ölüm sebebi ne? Mesut Yılmaz ne zaman, kaç yaşında öldü? Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 25 Şubat Pazar Survivor yeni bölüm! DEM Parti Erzurum Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Erzurum adayı Metin Gözmen ve Gülderen Varli kimdir? DEM Parti Erzincan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Erzincan adayı Elmast Tolmaç ve Birhat Onuk kimdir? DEM Parti Elazığ Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Elazığ adayı Hayrettin Kaya kimdir? DEM Parti Edirne Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Edirne adayı Mevlüt Aykoç ve Aylin Hacaloğlu kimdir? DEM Parti Diyarbakır Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Diyarbakır adayı Serra Bucak ve Doğan Hatun kimdir? DEM Parti Denizli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Denizli adayı Cevahir Kayar ve Hanifi Yıldırım kimdir? DEM Parti Çankırı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Çankırı adayı Azize Akoğlu ve Veysel Yıldırım kimdir? DEM Parti Çanakkale Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Çanakkale adayı Canan Aytaç ve Çetin Avcı kimdir? DEM Parti Bursa Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bursa adayı İhsan Seylan ve Bilmez Erbağ kimdir? DEM Parti Burdur Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Burdur adayı Fatma Arslan ve Tamer Kaş kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title