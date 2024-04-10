Diyarbakır'ın Ergani İlçe Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Ramazan Bayramı dolayısıyla halka açık bayramlaşma programında vatandaşlarla bayramlaştı.

Kaymakam Karaaslan, törende yaptığı konuşmada, birlik, beraberlik ve kardeşliğin en üst seviyede yaşandığı dini bayramlardan biri olan Ramazan Bayramına kavuşmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Tüm Müslüman aleminin ve Erganililerin Ramazan Bayramını kutlayan Karaaslan, herkese ailesiyle mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmesini diledi. Kaymakam Karaaslan, törenin ardından ilçe jandarma komutanlığı ve ilçe emniyet müdürlüğünü ziyaret etti.

Daha sonra Ergani Devlet Hastanesini ziyaret eden Karaaslan, hastaların bayramını kutladı. - DİYARBAKIR