Diyarbakır'ın Çüngüş İlçesinde Renk Cümbüşü Sunan Asırlık Kerpiç Evler

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi kırsal Atalar Mahallesi'nde bulunan asırlık kerpiç evler arasında oluşan renk cümbüşü, kartpostallık görüntü sundu.

İlçenin kırsal Atalar Mahallesi'nde 150 hane yer alıyor. Mahalledeki kerpiç evlerin ömrü 500 yıla kadar çıkıyor. Asırlık evler, sonbaharla birlikte çevresindeki ağaç türlerinin sararmasıyla renk cümbüşüne büründü. Muhtar Zülküf Yiğitalp, mahallede 150 hane olduğunu, en eskisi 500 yıllık olan kerpiç evlerin bulunduğunu söyledi. Evlerin 10'da 2'sinin beton olduğunu belirten Yiğitalp, "Köyün ilkbaharı yeşil alan olduğu için daha güzel. Yaprak sarı olunca da daha farklı görünüm sağlıyor, renk tonu bu. 20 gün sonra yaprak bulamazsınız, bir kar yağdı mı her yer bembeyaza bürünecek. Evlerimiz eski evler olduğu için turistlerde geliyor" dedi. - DİYARBAKIR