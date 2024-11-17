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Diyarbakır Hevsel Bahçeleri'nde Sonbahar Renk Cümbüşü

Diyarbakır Hevsel Bahçeleri'nde Sonbahar Renk Cümbüşü
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UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır Hevsel Bahçeleri, sonbaharın gelişini sarı, kahverengi ve yeşil tonları ile kutluyor. Ziyaretçiler, Dicle Nehri'nin bereketli havzasında doğanın güzelliklerini keşfediyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, 8 bin yıldır kesintisiz tarımın yapıldığı Diyarbakır Hevsel Bahçeleri'nde, sonbaharın farklı renk tonları dron ile görüntülendi.

33 medeniyete ev sahipliği yapan kent; Surlar, İçkale, Ulu Cami, Keçi Burcu, St. George Kilisesi ve Hevsel Bahçeleri ile ön plana çıkıyor. 8 bin yıllık Hevsel Bahçelerinde sonbaharın gelişiyle renk cümbüşü yaşanıyor.

Dicle Nehri'nin bereketli havzasındaki Hevsel Bahçeleri, mevsim itibarıyla sarı, kahverengi ve yeşilin en canlı görüldüğü halini yaşıyor. Hafta sonunda güzel havayı fırsat bilen aileler, hem manzarayı izliyor, hem de fotoğraf çekiyor.

Ailesiyle Batman'dan gelen Rıdvan Özçelik, Hevsel Bahçeleri'ne geldiklerini, Hz. Süleyman Camii'ni ziyaret ettiklerini söyledi. Özçelik, "Diyarbakır'ın muhteşem güzelliğini görmeye geldik. Herkese burayı görmeyi tavsiye ediyorum. Sonbaharın her türlü renk tonu var" dedi.

Ailesiyle gezen Mehmet Ali Akçil ise doğanın yavaş yavaş uyuduğunu belirterek, "Bizde bunu gözlemliyoruz. Hevsel Bahçesi'nde her rengin tonunu bulabiliyoruz. Sarının, kırmızının, yeşilin her tonu görebiliyoruz. Hava güzeldi, sabah ailemle beraber geldim, kahvaltı yaptık. Diyarbakır için çok güzel bir yer Millet Bahçesi, Hz. Süleyman ve Hevsel Bahçesi'nin olduğu bölge" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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