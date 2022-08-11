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Diyarbakır haberleri | Bağlar'da kadınlara şiddete karşı savunma eğitimi

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Diyarbakır haberleri | Bağlar'da kadınlara şiddete karşı savunma eğitimi

Diyarbakır haberleri... Diyarbakır'da Bağlar Belediyesi ve Gençlik Derneği işbirliğiyle kadına şiddete karşı savunma teknikleri eğitimi verildi.

Diyarbakır'da Bağlar Belediyesi ve Gençlik Derneği işbirliğiyle kadına şiddete karşı savunma teknikleri eğitimi verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen "Pars Taktik Savunma ile Kadınlarımız Daha Güvende" projesi dahilinde Bağlar ilçesinde yaşayan kadınlara "Şiddete Hayır, Bağlar Belediyesi Kadınların Yanında" temasıyla teknik ve pratik eğitim verilerek, son yıllarda gündemde olan kadına şiddete karşı neler yapılması gerektiği konusunda bilgilendirme yapıldı. Bağlar Muradiye Mahallesi'nden yaklaşık 40 kadın, Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun temin ettiği belediyeye ait araçlarla evlerinden alınarak çalışmanın yapıldığı salona götürüldü. Burada Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Yılmaz ve uzman hocalar tarafından kadınlara yakın savunma eğitimi, meşru müdafaa, ilk yardım, değerler eğitimi, öfke kontrolü ve stres yönetimi eğitimi verildi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bağlar Belediyesi Diyarbakır gençlik Bağlar Yerel Haberler

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