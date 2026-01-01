Diyarbakır'da kar esareti: Site sakinleri kiraladıkları kepçeyle yollarını açtı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Üçkuyu TOKİ konutlarında, etkisini 2 gündür aralıksız sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Yoğun kar nedeniyle birçok cadde ve sokağın ulaşıma kapandığı kentte, vatandaşlar dışarı çıkmakta güçlük çekerken, site sakinleri kiraladıkları kepçeyle yollarını açtı.

Üçkuyu TOKİ'de site sakinleri, kapanan site bahçesi ve yolları kendi imkanlarıyla açmak zorunda kaldı. Vatandaşların kendi çağırdıkları kepçe ile yaptığı yol açma çalışmaları, cep telefonu kameralarına yansıdı. Kar yağışının devam etmesiyle birlikte bölgede ulaşımda aksaklıklar yaşanırken, bazı mahallelerde henüz yol açma çalışmalarının yapılmadığı öğrenildi.

Vatandaşlar, yetkililerden karla mücadele çalışmalarının hızlandırılmasını istedi. - DİYARBAKIR