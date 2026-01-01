Haberler

Diyarbakır'da kar esareti: Site sakinleri kiraladıkları kepçeyle yollarını açtı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok cadde ve sokak ulaşıma kapandı. Site sakinleri kendi imkanlarıyla yollarını açmaya çalışırken, vatandaşlar karla mücadele çalışmalarının hızlandırılmasını talep ediyor.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Üçkuyu TOKİ konutlarında, etkisini 2 gündür aralıksız sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Yoğun kar nedeniyle birçok cadde ve sokağın ulaşıma kapandığı kentte, vatandaşlar dışarı çıkmakta güçlük çekerken, site sakinleri kiraladıkları kepçeyle yollarını açtı.

Üçkuyu TOKİ'de site sakinleri, kapanan site bahçesi ve yolları kendi imkanlarıyla açmak zorunda kaldı. Vatandaşların kendi çağırdıkları kepçe ile yaptığı yol açma çalışmaları, cep telefonu kameralarına yansıdı. Kar yağışının devam etmesiyle birlikte bölgede ulaşımda aksaklıklar yaşanırken, bazı mahallelerde henüz yol açma çalışmalarının yapılmadığı öğrenildi.

Vatandaşlar, yetkililerden karla mücadele çalışmalarının hızlandırılmasını istedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Artvin'de çığın altında kalan çobanlardan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Çığ faciasında bir çobanın daha cansız bedenine ulaşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor
Yokuştan kayan iş makinesi apartmana daldı

Görüntü İstanbul'dan! Yeni yılın ilk gününde felaketi yaşadılar
Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası

Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası
Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor

Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor
Teklif aldı mı? Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe itirafı

Teklif aldı mı? Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe itirafı
Galatasaray ocak ayında tam 7 maça çıkacak

Galatasaray ocak ayında bakın kaç maça çıkacak