Diyarbakır'da Yenidoğan Bebeklere Hediye Paketleri Dağıtıldı

Diyarbakır Müftülüğü görevlileri ve gönüllüler aracılığıyla Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesinde tedavi gören yenidoğan bebeklere hediye paketleri hediye etti.

Kıyafet paketleri, görevli ve gönüllülerin titiz çalışmalarıyla özenle hazırlanarak minik bebeklere ulaştırılmak üzere hastane yetkililerine teslim edildi. Bu destekle, hem ailelerin yükünün bir nebze hafifletilmesi hem de bebeklerin ihtiyaçlarının karşılanması hedeflendi.

İl Müftüsü Celal Büyük, her bir yavrunun bir emanet olduğunu belirterek, "Onların sağlıklı bir şekilde büyümelerine katkıda bulunmak en büyük temennimizdir. Bu tür sosyal içerikli çalışmalarımıza vakıf olarak devam edeceğiz" dedi.

Yardım faaliyeti, hastane yönetimi ve aileler tarafından da memnuniyetle karşılandı. - DİYARBAKIR