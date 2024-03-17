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Diyarbakır'da Yanlışlıkla Gönderilen Parayı İade Etti

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde banka hesabına yanlışlıkla gönderildiğini fark eden Mehmet Emin Çelik, sosyal medya üzerinden aynı ilçede ikamet ettiği paranın sahibini bularak iade etti.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde banka hesabına yanlışlıkla 12 bin TL gönderildiğini fark eden Mehmet Emin Çelik, sosyal medya üzerinden aynı ilçede ikamet ettiği paranın sahibini bularak iade etti.

Çınar ilçesinde yaşayan Mehmet Emin Çelik, yaklaşık bir ay banka hesabına 12 bin TL'nin yanlışlıkla gönderildiğini fark etti. Çelik, tanımadığı Veysi Taş tarafından hesabına gönderilen parayı sahibine iade etmek için ilçenin sosyal medya hesabıyla irtibata geçti.

Aynı ilçede yaşayan Taş, sosyal medya üzerinden Çelik'e irtibata geçip paranın gerçek sahibinin kendisi olduğunu söyleyerek, hesap numaralarını kontrol edildiğinde doğru çıkmasıyla paranın iadesi sağlandı.

Çelik, insanlığın ölmediğini belirterek parayı gerçek sahibine iade ettiğini ifade etti.

Bir ay önce işlemin yanlış yapıldığını dile getiren Çelik, "3 sene önce Mardin Mazıdağı'ndan Diyarbakır'ın Çınar ilçesine yerleştim. 1 ay önce hesabıma 12 bin TL'nin geldiğini fark ettim. Bu şahıs Çınarlı bir hemşehrimdi. Ben de sıklıkla hesabıma girmediğim için sonradan farkına vardım. Durumu ben de Çınar'daki sosyal medya hesaplarına aktardım. Allah onlardan razı olsun, yardımcı olarak gönderen kişiye ulaştık" dedi.

Paranın sahibi Veysi Taş, 12 bin TL'yi yanlış hesaba gönderirken hasta olan kızının işlemleriyle de bir yandan uğraştığını ve bir an dalgınlıkla işlemi gerçekleştirdiğini söyledi.

Taş, "Esnaf olduğumdan ötürü banka hesabıma para akışı çok oluyor. Çocuğum ağır engelli hastası olduğu için kendisini sürekli hastaneye götürüyorum. O gün hastanede para transferi gerçekleştirirken Mehmet Emin Çelik'in hesabına yanlışlıkla para gönderimi sağladım. Hem dükkan hem hastane hem de kızımın hastalığıyla ilgileneyim derken yanlış hesaba para gönderdiğimin farkına bile varmamıştım. 1 ay sonra arkadaşımız bana sosyal medya üzerinden ulaştı. Bana bir ay önce hesabına bir miktar para gönderdiğimi söyledi. Teyidini yapıp yolladığımı söyleyince anladı benim param olduğunu" ifadelerine yer verdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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