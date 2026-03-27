Diyarbakır'da turizm personeline yönelik eğitim programı başlatılıyor

Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda, turizm sektöründe görev yapan personelin mesleki gelişimini desteklemek amacıyla kapsamlı bir eğitim programı başlatılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle yürütülecek program kapsamında, hizmet kalitesinin artırılması, turizm bilincinin güçlendirilmesi ve sektörde sürdürülebilir bir gelişim anlayışının yaygınlaştırılması hedefleniyor. Online ve yüz yüze gerçekleştirilecek eğitimler ön büro, kat hizmetleri, yiyecek ve içecek servisi, yiyecek üretimi ile yöneticileri eğitici olarak yetiştirme başlıklarında planlandı. Söz konusu eğitimlerle turizmde profesyonel hizmet anlayışının güçlendirilmesi, hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve ziyaretçi memnuniyetinin artırılması amaçlanıyor.

Programın, Diyarbakır'ın turizm potansiyeline katkı sunması, sektörde nitelikli insan kaynağının güçlenmesine destek olması ve turizmin gelişmesinde etkin rol oynaması bekleniyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı