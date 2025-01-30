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Diyarbakır'da Turist Akını: Medeniyetler Şehri Kiliseler ile Tanınıyor

Diyarbakır'da Turist Akını: Medeniyetler Şehri Kiliseler ile Tanınıyor
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Diyarbakır'daki Mart Thoma, Meryem Ana, Kırklar Kilisesi ve Mar Petyun kiliseleri, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Ziyaretçi sayısı sömestr tatilinde 15 bine yaklaşırken, yaz aylarında bu rakam 60 bine çıkıyor. Şehirde hem İslam hem de Hristiyan kültürleri bir arada yaşanıyor.

Diyarbakır'da bulunan Mart Thoma, Meryem Ana, Kırklar Kilisesi ve Mar Petyun kiliselerine yerli ve yabancı turist akını yaşanıyor.

Medeniyetler şehri Diyarbakır tüm dinleri barındıran ibadethaneleri ile yerli ve yabancı birçok turistin ilgisini çekiyor.

Tüm dinlerin kardeşçe aynı özenle ibadetlerini yapabildikleri cami ve kiliseler gelen misafirlerin dikkatini çekiyor. Sur içinde bulunan 4 ayaklı minarenin yanında yer alan Mar Petyun Keldani kilisesi rehberi Şükrü Kaya sömestr tatili dolayısıyla bu ay 15 bine yakın ziyaretçi geldiğini belirtti. Kaya, "Yaz aylarında 60 bin kişilik ziyaretçi grubu kilisemizi ziyaret etmektedir" dedi.

İzmir Urla'dan gelen Ayşegül Yurdakul Diyarbakır'ı çok beğendiğini söyledi. Yurdakul, "Kilise ile Ulu Caminin arasında çok mesafe yok, iki medeniyetin yan yana olmasını çok sevdim, çok beğendim kiliseyi de gezdim çok beğendim" şeklinde konuştu.

Şule Meryem Öcal'de medeniyetlerin beşiği Diyarbakır'da olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Öcal, "Hem cami hem kilise birçok yaşamı, dini, insanı ve kültürü bir arada bulabiliyoruz burada aralarında neredeyse bir sokak bile yok aynı bakımı, özeni göstermişler bugüne kadar gelmiş ikisinde gezdik gördük ikisinin de atmosferi çok başka. Çok mutlu hissediyor insan, çok farklı duygular yaşıyor çünkü hem İslam kültürü hem de Hristiyanlık farklı mezhepler, farklı dinden kültürden insanlar hatta farklı dilden insanlar ile anlaşabiliyoruz burada, herkes bir birine hoş görü ile yaklaşıyor, herkes bir birine samimiyetle yaklaşıyor ondan dolayı çok mutluyum buraları gördüğüm için" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'dan gelen Ali Akan Kılıç ise Diyarbakır'ın kadim bir şehir olduğunu söyledi. Kılıç, "Özellikle Ulu Camiye gittik sağ ve sol tarafta farklı mezheplerin namaz kılması bizi etkiledi, şimdide kilisedeyiz, buda Türkiye'nin güzelliği aralarında belki en fazla 200 metre mesafe var, ama baktınız da kardeşçe yaşanmış bir şehrin dinamikleri umarım hep böyle devam eder" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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