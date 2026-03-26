Diyarbakır'da itfaiye ekiplerine 'fermuar' sistemiyle yol verdiler

Diyarbakır'da sürücüler, bir ihbara giden itfaiye ekiplerine "fermuar" sistemiyle yol verdi.

Silvan Bulvarı'nda seyir halindeki sürücüler, ihbar yapılan adrese gitmek için zamanla yarışan itfaiye ekiplerinin arkalarından geldiğini ve çalan sireni fark edince "fermuar" sistemini uyguladı. Yoğun olan trafikte sürücüler sağa-sola dönerek itfaiye aracına yol verdi. O anlar cep telefonuyla kaydedildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı